Что известно о премьере мультфильма «Ум и Хрум. Сила пяти вкусов»

Мультфильм «Ум и Хрум. Сила пяти вкусов» выйдет в российский прокат 30 сентября 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщила студия «Клаксон Продакшн».

Это первый полнометражный проект франшизы. Гениальный ученый Ум и его друг Хрум, способный превращаться в то, что съел, попадают на планету из еды. Там они случайно пробуждают древнего злодея Безвкуса, мечтающего лишить мир вкусов. Чтобы спасти планету, героям нужно найти пять ингредиентов, дарующих силу пяти вкусов.

По словам генерального продюсера Дмитрия Паршина, фильм сочетает приключения, юмор, музыку и яркие образы.

«Мы создаем яркий, музыкальный и смешной фильм, сохраняя главную идею сериала: в еде, как и в жизни, важно знать меру. Эта мысль раскрывается не через нравоучения, а через увлекательную историю, юмор и ярких персонажей», — сказал он.

Над картиной работает студия «Клаксон Продакшн» («Ум и Хрум», «Команда Флоры. Экопатруль», «Песенки Фортуны»), а за прокат отвечает «Вольга».

Режиссер — Олег Шепляков, художник‑постановщик — Анна Уманец. Голоса героям подарили Иван Чабан, Максим Сергеев и Ирина Обрезкова.

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