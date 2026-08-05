В Тульской области прошли съемки фильма-сказки "Спящая красавица"

В Тульской области, среди фантастических пейзажей Романцевских гор (Кондуки), прошли съемки нового фильма-сказки «Спящая красавица».

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Как сообщило региональное Министерство культуры, сюжет ленты довольно далек от хрестоматийного варианта Шарля Перро. Создатели также отмечают, что в сказочной вселенной появятся оригинальные персонажи, которые оживут на экране с помощью CGI.

Действие картины разворачивается вокруг царевны Любавы. Она встречает молодого человека Ивана, который очаровывает и пленяет ее своим обаянием. Однако идиллия рушится с появлением загадочной и опасной Шамаханской Царицы. Ее красота поддерживается силой магического зеркала, и она не потерпит соперниц.

После таинственного исчезновения Любавы Иван отправляется на ее поиски и оказывается втянутым в опасное путешествие, где реальность переплетается с миром сновидений. Героям предстоит пройти через трудности и набраться смелости взглянуть страхам в лицо. Что им придётся сделать, чтобы выбраться из мира снов и сохранить свою любовь?

«Я давно хотел экранизировать сказку, это один из моих любимых жанров, поэтому появившаяся возможность подарила мне шанс представить зрителю оригинальную, авторскую интерпретацию, но с бережным отношением к оригиналу. Безусловно, при подготовке огромное влияние на создание волшебного мира сказки оказали предшественники - я пересматривал всё, на чём вырос: начиная от отечественной классики режиссеров Александра Птушко, Александра Роу и Леонида Нечаева и заканчивая диснеевскими картинами и кинолентами Тима Бёртона и Гильермо дель Торо», - говорит режиссер Анарио Мамедов.

Особенностью фильма станет яркий актерский ансамбль. В главных ролях - Настасья Самбурская, Юрий Колокольников, Алексей Онежен и Виталия Корниенко. А по-настоящему сказочной кинокартину сделают не только костюмы и декорации, но и уникальная съемочная локация.

Романцевские горы давно привлекают кинематографистов своими инопланетными ландшафтами. Когда-то здесь велись открытые разработки бурого угля, и теперь территория представляет собой удивительный техногенный ландшафт с террасами, отвалами породы и озерами с ярко-бирюзовой водой. Эти пейзажи идеально подходят для создания сказочного мира, где реальность переплетается со сном, где герои встречают и загадочных существ, и собственные страхи.

Возможно, со временем «Спящая красавица» Анарио Мамедова станет классикой отечественного кинематографа. И даже если она не про поцелуй и принца, в ней неизбежно будет идти речь про любовь. А это - главное. В любой сказке. И в любой реальности.