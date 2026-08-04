Создатели «Колобка» высмеяли электрика за критику фильма

Режиссер фильма «Последний богатырь. Колобок» Антон Маслов и исполнитель главной роли блогер Дмитрий Журавлев высмеяли работу московского электрика, потому что тот раскритиковал их фильм. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В начале августа Журавлев выложил пост о съемках картины, в комментариях под которым электрик из Москвы Владимир спросил, почему в трейлере «так отвратительно нарисован Колобок», отметив, что в России есть и необходимые технологии, и специалисты.

«Почему советские мультфильмы смотришь с удовольствием, а адаптация очень часто провальна, и зачастую из-за графики?» — спросил мужчина авторов «Колобка».

Маслов нашел личный Telegram-канал своего критика и, увидев, что тот занимается электрикой, начал в нецензурной форме упрекать в некачественной работе. К нему присоединился Журавлев.

«Да [утомили] вы только розетки ставить, одни розетки! Ничего нового не можете придумать!» — пошутил артист.

В беседе с «Осторожно, новости» сам Владимир заявил, что не держит обиды на создателей «Колобка».

«Может, они были уставшие или злые. Смысл мне обращать на это внимание?» — говорит он.

Критика его работы Владимира не задела.

«Я прекрасно выкупил и понял, что они имеют в виду. Меня это никак не коснулось», — сказал он, добавив, что на «Колобка» в кино не пойдет.

Фильм «Последний богатырь. Колобок» выходит в прокат 6 августа. На предпродажах картина заработала 3,6 миллиона рублей.