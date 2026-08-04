Появились жуткие постеры фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь»

Кинокомпания Sony Pictures представила постеры фильма ужасов «Астрал 6: Они уже здесь». Премьера хоррора в мировых кинотеатрах состоится 21 августа, до России лента может добраться в начале сентября.

© Чемпионат.com

Будущая лента расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное») и Лин Шей («Мой ангел-хранитель»). Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть».