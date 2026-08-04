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Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple

Чемпионат.com

28 августа состоится премьера второго сезона сериала «Тёмная материя». Продолжение по мотивам бестселлера Блейка Крауча расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.

Когда состоится премьера второго сезона сериала «Темная материя» от Apple
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В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 30 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 28 августа
  • 2-я серия 4 сентября
  • 3-я серия 11 сентября
  • 4-я серия 18 сентября
  • 5-я серия 25 сентября
  • 6-я серия 2 октября
  • 7-я серия 9 октября
  • 8-я серия 16 октября
  • 9-я серия 23 октября
  • 10-я серия 30 октября