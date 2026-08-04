Когда состоится премьера второго сезона сериала «Темная материя» от Apple

Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
28 августа состоится премьера второго сезона сериала «Тёмная материя». Продолжение по мотивам бестселлера Блейка Крауча расскажет о новых приключениях семьи Дессенов, которые отправляются исследовать параллельные реальности.
В продолжение вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 30 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Тёмная материя» от Apple
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 28 августа
- 2-я серия 4 сентября
- 3-я серия 11 сентября
- 4-я серия 18 сентября
- 5-я серия 25 сентября
- 6-я серия 2 октября
- 7-я серия 9 октября
- 8-я серия 16 октября
- 9-я серия 23 октября
- 10-я серия 30 октября