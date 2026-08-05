Аниме-ремейк «Ван-Пис»: каким будет перезапуск культового шоу о пиратах

В начале 2027 года на Netflix выйдет полномасштабный ремейк одного из главных аниме-сериалов XXI века — «One Piece. Большой куш» (он же «Ван-Пис»). Проект перезапустит одноименное шоу, которое выходит на экраны уже почти тридцать лет. «Лента.ру» рассказывает, каким будет новый «Ван-Пис»: дата выхода, сюжет и ключевые особенности аниме-сериала.

Главное об аниме

Страна: Япония

Оригинальное название: The One Piece

Жанр: приключенческое фэнтези, экшен, сёнен

Студия: WIT Studio

Режиссер: Масаси Коидзука

Когда выйдет: 2027 год

Сколько серий: 7

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

Аниме «Ван-Пис» — экранизация одноименной ультрапопулярной манги Эйитиро Оды. Эта серия стартовала в 1997 году и до сих пор не завершилась: к концу июля 2026 года она насчитывает 1118 глав, объединенных в 115 томов. В 2022 году «Ван-Пис» опередил «Бэтмена» и стал вторым по продаваемости комиксом в истории (уступив только историям про Супермена).

Более 500 млн копий манги «Ван-Пис» было продано к 2022 году

Культовое аниме, созданное студией Toei Animation, начали выпускать в 1999 году. С тех пор в эфир вышла 1171 серия и пятнадцать полнометражных фильмов. Выход «Ван-Писа» продолжается до сих пор — на протяжении двадцати пяти лет новые эпизоды выпускали практически каждую неделю. В 2026-м график выхода серий изменили: теперь за год будет выходить всего 26 новых эпизодов (два блока серий с летним перерывом).

В 2023 году «Ван-Пис» получил свою лайв-экшен-адаптацию. Сериал «Ван-Пис» стал самым дорогим шоу в истории Netflix. Второй сезон сериала вышел в 2026 году, проект уже продлили на третий сезон.

Фото: Lenta.ru

Дата выхода

Новости об аниме-ремейке «Ван-Писа» появились в 2023 году — анонс приурочили к 25-летию одноименной манги, которая и легла в основу шоу. Новый проект получил название The One Piece (оригинальное аниме называлось просто One Piece) — пока неизвестно, как этот слегка измененный заголовок переведут на русский язык. Дату премьеры нового «Ван-Писа» раскрыли три года спустя.

Первый сезон аниме-ремейка The One Piece выйдет в феврале 2027 года. Точная дата выхода не раскрывается

Премьера состоится эксклюзивно на Netflix (обратите внимание, что этот сервис официально недоступен в России). Все эпизоды опубликуют одновременно.

В первом сезоне будет семь эпизодов. Общий хронометраж составит около трехсот минут — это значит, что каждая серия будет идти примерно 40-45 минут (для сравнения: эпизоды в оригинальном аниме идут 20-22 минуты).

Интересно, что премьера обновленного шоу состоится спустя тридцать лет после выхода манги-первоисточника — первый том «На заре приключений» (Romance Dawn) опубликовали в декабре 1997-го.

Трейлер

В апреле 2026 года на YouTube-канале Netflix появилось 40-секундное видео о работе над первым сезоном нового «Ван-Писа». В него вошли эскизы основных персонажей и концепт-арты, которыми стриминг делился в 2024 году.

Первый тизер ремейка опубликовали в июне 2026-го. За месяц ролик просмотрели три с половиной миллиона раз. Далеко не все пользователи увидели смысл в перезапуске аниме, которое все еще идет — и которое только недавно получило игровую адаптацию.

«"Ван-Пис" показывают так долго, что он получил ремейк, хотя еще не закончился», — гласит один из самых залайканных комментариев под видео.

Сюжет и герои

«Ван-Пис» — это история о приключениях команды «Пиратов Соломенной шляпы», которые бороздят моря в поисках легендарного сокровища One Piece (Ван-Пис). Капитан команды — неунывающий паренек по имени Манки Д. Луффи — мечтает повторить успех великого пирата Гол Д. Роджера и стать новым Королем пиратов. У Луффи есть удивительная способность — его тело может растягиваться и менять форму. Все благодаря дьявольскому плоду Резина-Резина, который парень съел в детстве.

Первый сезон аниме «Ван-Пис» станет переосмыслением арки «Ист-Блю»

Арка «Ист-Блю» объединяет первые пятьдесят глав оригинальной манги. Вообще, Ист-Блю — это название одного из океанов в мире «Ван-Писа». Именно здесь стартует основная история и живет большинство ключевых героев аниме и манги.

По сюжету Луффи начинает собирать свою пиратскую команду: в нее входят суровый воин Ророноа Зоро, дерзкая воровка Нами, трусливый фантазер Усопп и талантливый повар Санджи. Каждый из героев следует за собственной мечтой, а их общая цель — достигнуть Гранд Лайна. «Пиратов Соломенной шляпы» ждут первые приключения и первые враги — например, сумасшедший пират-клоун Багги.

Ремейк не добавит в историю Манки Д. Луффи и его верной команды новых деталей, зато будет ближе к оригинальной манге, чем к своему сериальному предшественнику

Создатели планируют ускорить темп повествования и обойтись без филлеров, а еще порадовать поклонников жанра более современной и динамичной рисовкой.

Фото: Lenta.ru

Кто работает над ремейком

Ремейк аниме-сериала «Ван-Пис» анонсировали на фестивале Jump Festa в декабре 2023 года.

Работой над перезапуском занялась студия Wit Studio. Среди ее самых громких работ — первые три сезона «Атаки титанов», первый сезон «Саги о Винланде» и аниме-сериал «Семья шпиона».

Детальная информация о ремейке появилась через год. Режиссерское кресло занял Масаси Коидзука («Атака титанов»), а его ассистентом стал Хидэаки Абэ (ведущий аниматор полнометражного аниме «Моя геройская академия. Фильм: Два героя»).

Сценарий нового «Ван-Писа» написал Таку Кисимото (один из создателей аниме-сериала «Буттигири?!»). За дизайн персонажей и анимацию отвечали Кёдзи Асано («Атака титанов») и Такатоси Хонда («Ложные выводы»).