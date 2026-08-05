Что известно о втором сезоне сериала «Вне кампуса»

Сериал «Вне кампуса» продлен на второй сезон — а значит, зрителей ждут новые любовные перипетии и приключения студентов университета Брайар. Кто станет главными героями нового сезона, кто из любимых персонажей не вернется на экран и стоит ли поклонникам надеяться на новые эпизоды, — собрали ответы в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2026

Платформа: Amazon Prime Video

Страна: США

Жанры: мелодрама, спортивная драма

Шоураннер: Луиза Леви

Режиссеры: Саманта Бэйли, Эрика Дантон, Сильвер Три, Доун Уилкинсон

Сценаристы: Эль Кеннеди, Лив Корон, Луиза Леви, Чич Маноар В ролях: Элла Брайт, Бельмонт Камели, Мика Абдалла, Стивен Калин, Джейлен Томас Брукс

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8,1 и 8,2

«Вне кампуса» (Off Campus) — романтический сериал, созданный Луизой Леви для Amazon Prime Video по мотивам одноименной книжной серии Эль Кеннеди. Место действия — вымышленный американский университет Брайар. Главные герои — четверо игроков студенческой хоккейной команды, которые пытаются разобраться в себе, отношениях и взрослой жизни.

В центре первого сезона — история студентки музыкального факультета Ханны Уэллс и капитана хоккейной команды Гаррета Грэма: их фиктивные отношения постепенно перерастают в настоящие.

Фото: Lenta.ru

По данным Amazon Prime Video, за первые двенадцать дней показа дебютный сезон посмотрели 36 миллионов зрителей — это сделало сериал третьим по популярности запуском в истории сервиса.

Критики и зрители восприняли проект в основном положительно, особенно отметили химию между главными героями и актерскую игру в целом. Часть рецензентов, впрочем, сочла темп повествования неровным, а откровенные сцены — недостаточно раскрывающими потенциал первоисточника.

Дата выхода

Стриминг Amazon Prime Video еще не объявил официальную дату релиза второй части «Вне кампуса», однако уже сообщил, что съемочный процесс стартовал 1 июня 2026 года. Съемки предыдущего сезона длились с июня по октябрь 2025-го, а сам сериал вышел в мае 2026-го — поклонники шоу надеются, что второй сезон выйдет уже весной 2027 года.

Второй сезон сериала «Вне кампуса» может выйти в мае 2027 года. Точная дата премьеры не раскрывается

Фото: Lenta.ru

Сюжет и персонажи

Осторожно: ниже есть незначительные спойлеры к первому сезону!

Создатели проекта подтвердили, что каждый сезон «Вне кампуса» будет посвящен новой паре — по аналогии с сериалом «Бриджертоны». В основу каждого сезона, соответственно, ляжет книга из цикла Кеннеди (первый сезон был снят по мотивам романа «Сделка»).

Во втором сезоне шоураннер Луиза Леви решила сделать фокус на Элли Хейз (Мика Абдалла), лучшей подруге Ханны Уэллс (Элла Брайт), и хоккеисте Дине Ди Лаурентисе (Стивен Калин).

Несмотря на то что книга «Счет» Эль Кеннеди, в которой рассказывается о романе Элли и Дина, третья во внутренней хронологии серии, ее экранизируют раньше второй. Это дает понять клиффхэнгер в финале первого сезона — он завязан на конфликте Дина с его давним соперником по хоккею. К тому же в первом сезоне уже показаны зарождающиеся отношения Дина с Элли.

«Мы очень рады продолжить историю Элли и Дина в качестве основной романтической линии второго сезона», — Луиза Леви, шоураннер сериала «Вне кампуса».

«Но если вы влюбились в Ханну и Гаррета [из первого сезона], не волнуйтесь — они по-прежнему будут неотъемлемой частью нашего сильного актерского ансамбля. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать следующую главу истории каждого из них. Фанатов ждет много интересного!» — успокоила зрителей шоураннер Луиза Леви.

Фото: Lenta.ru

Основные персонажи «Вне кампуса»

Ханна Уэллс (Элла Брайт) — студентка музыкального факультета университета Брайар. Тихая, задумчивая, талантливая сочинительница песен, которая в первом сезоне вступает в фиктивные отношения с Гарретом Грэмом. Постепенно их притворство перерастает в настоящую любовь.

Гаррет Грэм (Белмонт Камели) — капитан хоккейной команды Briar Hawks («Ястребы университета Брайар»), третьекурсник. Обаятельный и самоуверенный ловелас. Скрывает от окружающих сложные отношения с отцом — бывшим игроком НХЛ, который в прошлом был жесток со своим сыном.

Элли Хейз (Мика Абдалла) — независимая девушка, лучшая подруга Ханны, увлекается театром. Встречается с Дином Ди Лаурентисом.

Дин Ди Лаурентис (Стивен Калин) — защитник хоккейной команды, друг Гаррета. Его роман с Элли Хейз — главная сюжетная арка второго сезона.

Джон Логан (Антонио Чиприано) — нападающий Briar Hawks, лучший друг Гаррета.

Джон Такер (Джейлен Томас Брукс) — нападающий команды, друг Гаррета, входит в основной состав хоккейной четверки.

Джастин Коль (Джош Хьюстон) — солист группы After Hours, в которого влюблена Ханна в первом сезоне. Он помогает девушке с музыкальным проектом.

Джулс Логан (Джулия Сара Стоун) — ведет университетский паблик сплетен под названием Fifth Line («Пятая линия»), старший брат — Джон Логан.

Бо Максвелл (Кобе Кларк) — друг Дина, брат Джоанны Максвелл;

Шон (Райли Дэвис) — бойфренд Элли, который то сходится, то расстается с ней на протяжении первого сезона.

Чад Дженсен / тренер Дженсен (Чед Уиллетт) — главный тренер хоккейной команды Briar Hawks.

Фото: Lenta.ru

Актерский состав

Во втором сезоне «Вне кампуса» в кадре снова появятся Элла Брайт в роли Ханны Уэллс, Белмонт Камели в роли Гаррета Грэма, Мика Абдалла в роли Элли Хейз, Стивен Калин в роли Дина Ди Лаурентиса, Антонио Чиприано в роли Джона Логана и Джейлен Томас Брукс в роли Джона Такера.

К касту также Индия Фаулер («Улица страха: Королева выпускного», «Агентство»), которая сыграет Грейс Айверс.

Внимательные зрители могли заметить героиню Фаулер еще в первом сезоне — она появилась в эпизодической сцене на благотворительном мероприятии хоккейной команды в баре Malone's. В книжной серии Грейс становится возлюбленной Джона Логана, поэтому ее появление в кадре расценили как явный намек на развитие этой сюжетной линии в будущем.

Еще одним новым персонажем станет Скарлетт — театральный режиссер, которая ставит спектакль на студенческой сцене Брайара. Ее сыграет Филиппа Су, известная по мюзиклу «Гамильтон».

Не обошлось и без потерь: Джош Хьюстон, сыгравший музыканта Джастина Коля в первом сезоне, не появится в новых сериях. Это подтвердила Луиза Леви. Она не исключила возвращения персонажа в дальнейшем, но только если получится органично вписать в сюжет его возлюбленную из книг — героиню по имени Стелла. «Мне нравится Джош, и я бы не стала списывать его со счетов, если найдется способ вернуть Джастина в какой-то момент», — отметила шоураннер.

Фото: Lenta.ru

Будет ли третий сезон

Официального продления на третий сезон пока не было.

В потенциал проекта явно верит команда Amazon Prime Video, которая продлила сериал на второй сезон еще до выхода первого.