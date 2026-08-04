Фильм «Второму игроку приготовиться 2» запущен в производство

Сценарист Зак Пенн подтвердил, что продолжает работу над фильмом «Второму игроку приготовиться».

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Пенн выступил соавтором сценария оригинального фильма вместе с писателем Эрнестом Клайном. Первый «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга вышел в 2018 году и собрал $ 582 млн в мировом прокате. Сиквел основан на одноимённом романе Клайна, опубликованном в 2020 году.

Спилберг в 2024 году подтвердил, что выступит продюсером второй части, но не займёт режиссёрское кресло. Графическая новелла по Ready Player Two запланирована на 2028 год. Сроки выхода фильма, актёрский состав и режиссёр пока не объявлены.