Авторы «Человека-паука: Новый день» работают над новыми «Мстителями»

Сценаристы Крис Маккенна и Эрик Соммерс работают над сценариями «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны». Об этом стало известно из интервью режиссёра «Нового дня» Дестина Дэниела Креттона изданию The Wrap.

По словам Креттона, Маккенна и Соммерс написали сценарий «Человека-паука: Новый день» и какое-то время работали вместе с ним над доработкой, после чего перешли на два фильма о «Мстителях». Их место занял Джастин Курицкес, автор сценария «Претендентов».

Маккенна и Соммерс — давние авторы франшизы о Человеке-пауке. Дуэт написал сценарии всех четырёх фильмов о Пауке Тома Холланда в КВМ. «Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года, «Секретные войны» запланированы на 2027 год. Оба фильма снимают братья Руссо.