В России выйдет комедия "Тревожные люди" с Анджелиной Джоли

Драмеди "Тревожные люди" (Anxious People) - экранизация романа шведского писателя Фредрика Бакмана - выйдет в российский прокат 7 января 2027 года. Главную роль в фильме исполнила Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Мистер и миссис Смит", "Подмена").

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Лента рассказывает о неудачном ограблении банка и случайном захвате заложников в канун Рождества. Во время просмотра квартиры в плену оказываются люди, у каждого из которых есть свои страхи и странности.

Пока полиция пытается освободить их, герои знакомятся и понимают, что у них намного больше общего, чем может казаться на первый взгляд.

В интервью изданию Harper's Bazaar актриса Эйми Лу Вуд ("Белый лотос", "Сексуальное просвещение", оба 18+) рассказала, что во время работы над проектом на нее начали кричать сразу несколько членов съемочной группы. Она попросила, чтобы ей давал указания только один человек, и в этот момент увидела, что Джоли одобрительно подняла большой палец вверх. Раньше Вуд не делала так, чтобы не вызывать конфликтов.

Режиссером и сценаристом выступили Марк Форстер и Дэвид Маги, которые уже работали вместе над сентиментальной комедией по роману Фредрика Бакмана "Мой ужасный сосед" (A Man Called Otto, 18+).

В актерский состав также вошли Джейсон Сигел ("Терапия", "Открытие", "Как я встретил вашу маму"), Кэрол Кейн ("Братья Систерс", "Звездный путь: Странные новые миры"), Ленни Джеймс ("Большой куш", "Бегущий по лезвию 2049") и другие.

Кстати

Это не первая экранизация романа. В 2021 году на Netflix уже выходил сериал по этой книге и получил положительные отзывы критиков.