Дестин Дэниел Креттон высказался о задержке фильма «Шан-Чи 2»

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон прокомментировал задержку продолжения «Шан-Чи и легенда десяти колец». Об этом он рассказал в интервью The Wrap.

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По словам Креттона, сиквел не вышел вовремя из-за кризиса в киноиндустрии, который последовал за пандемией и забастовками в Голливуде.

Если посмотреть на то, что произошло с индустрией, — по крайней мере с моей точки зрения — после этого всё полетело к чертям. Думаю, если бы Marvel была на прежнем уровне, у нас было бы уже два сиквела. Кто знает?

Ранее Креттон подтверждал, что продолжение «Шан-Чи и легенды десяти колец» находится в разработке. Оригинальный фильм собрал $ 432 млн в мировом прокате.