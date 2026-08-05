В России готовятся экранизации сразу нескольких произведений братьев Стругацких

Интерес к творчеству братьев Стругацких в настоящее время высок. Он проявляется на фоне обращения российских кинематографистов к жанру фэнтези в целом. Нейросети и технологии позволяют создавать новые миры и эффекты на экране. Но всегда лучше, когда у фантастического фильма есть крепкая литературная основа. А кто же лучше Стругацких создавал фантастику в советской литературе? Таких мало. Сейчас готовятся новейшие кинопроекты - сериалы и фильмы по книгам классиков. Два из них поддержаны Институтом развития интернета. Расскажем подробнее.

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"Трудно быть богом"

Сериал ожидается уже осенью этого года. Он расскажет историю о том, как в далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским - богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило - не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец...

Роль Руматы в сериале исполняет сербский актер Александар Радойичич. Российскому зрителю он знаком по фильму "Балканский рубеж". В основной кастинг проекта вошли Сергей Безруков, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый и другие. Режиссер - Дмитрий Тюрин.

Интересно, что Леонид Ярмольник, который сыграл дона Румату в фильме Алексея Германа "Трудно быть богом", появится и в этой экранизации.

"13 лет назад вышел фильм Алексея Юрьевича Германа, где я играл дона Румату, и это был герой, каким видели его Герман и я, - говорит артист. - Настали другие времена, и появилось новое видение этого произведения. Моя функция в современной экранизации по-своему символична: новый Румата сменяет прежнего. Так начинается сегодняшняя история". Кстати, во время съемок сериала "Трудно быть богом" Леонид Ярмольник предложил использовать костюм из фильма Германа.

"Полдень"

Максим Матвеев играет прогрессора Льва Абалкина в сериале "Полдень" Клима Козинского // РГ

Основой сериала "Полдень", съемки которого пока продолжаются, стал роман Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня". Роман написан в 1979 году, а экранизирован будет впервые. "Полдень" должен выйти к зрителям уже в этом году.

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) - прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы. Режиссером нового сериала стал Клим Козинский. Роли в сериале также исполнили Юлия Снигирь, Софья Синицына и другие.

Режиссер Клим Козинский недавно рассказал, что у команды "есть амбиции, чтобы не заканчивать историю одним проектом, а расширять ее, подключать другие романы, смотреть на них немного под другим углом. Сам герой Максим Каммерер - очень сильный персонаж, голливудского формата".

"Отель "У погибшего альпиниста"

Съемки мистического детектива "Отель "У погибшего альпиниста" уже завершены. В прокат картина выйдет 28 января 2027 года.

По сюжету полицейский инспектор Петер Глебски приезжает по анонимке в небольшой горный отель "У погибшего альпиниста" - письмо предостерегает, что в отеле будет совершено убийство. Сошедшая вечером лавина перекрывает единственный выход из ущелья, а ночью Глебски обнаруживает труп одного из гостей...

Режиссер фильма - Александр Домогаров-мл., автор сценария - Ольга Городецкая. В картине снялись Евгений Цыганов (Петер Глебски), Сергей Маковецкий (Алек Сневар), Александр Балуев (господин Мозес), Светлана Ходченкова (госпожа Мозес), Дмитрий Лысенков (Симон Симонэ), Алена Михайлова (Брюн), Алексей Розин (Хинкус) и другие.

Евгений Цыганов в роли инспектора Глебски в фильме "Отель "У погибшего альпиниста" // РГ

По словам режиссера, фильм, снятый по одноименной повести, не будет экранизацией произведения. Зрители увидят новые сюжетные линии, некоторые персонажи раскроются иначе, чем у Стругацких, но посыл авторов останется тем же.

"Это было очень интересно, иногда непросто, новый классный опыт, благодаря которому я понял, что есть над чем работать мне самому. Страшно, очень хочется, чтобы фильм получился. Большая ответственность перед фанатами книги, перед зрителями. Вся наша команда горит и хочет выдать такой результат, чтобы фильм многие годы увлекал зрителей, и они находили в нем что-то новое с каждым просмотром. Наша задача - и подарить новые эмоции поклонникам повести, и не разочаровать зрителей, которые еще не знакомы с первоисточником", - говорит режиссер фильма Александр Домогаров-младший.