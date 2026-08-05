Стал известен режиссер экранизации «Наруто»

Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Новый день», пока не будет приступать к работе над следующим фильмом Marvel Studios. Режиссёр сейчас занят экранизацией «Наруто», именно она станет следующей лентой постановщика.

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Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. Уже примерно месяц для киноадаптации ищут исполнителей роли Наруто, Саске и Сакуры.

Ранее Кретон говорил, что зрители должны ощутить эмоции персонажей и прочувствовать их историю. Будет ли фильм точной экранизацией манги или автор позволит себе вольности, пока трудно сказать, потому что сам Дестин ничего не говорил на этот счёт.