Вышел второй сезон сериала «100 лет одиночества»

Стартовал второй сезон сериала «100 лет одиночества»
Сегодня на Netflix начал выходить второй сезон сериала «100 лет одиночества». Доступны семь серий из восьми. Последний эпизод выпустят 26 августа.
Проект представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса и рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.
Первый сезон сериала «100 лет одиночества» вышел в декабре 2024 года. Картину высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb она получила 8,3 балла из 10. За создание проекта отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.