Вышел трейлер фильма «Крушение рейса» на русском языке

Компания «Каро Премьер» опубликовала дублированный трейлер фильма «Крушение рейса». Картину выпустят в официальный российский прокат 13 августа.

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Группа авиапассажиров, направляющихся из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить экстренную посадку в кишащих акулами водах. Теперь они должны объединиться, чтобы справиться с акулами, жаждущими утолить свой голод.

Режиссёром проекта выступил Ренни Харлин, в фильме снялись Бен Кингсли, Аарон Экхарт, Энгус Сэмпсон и другие менее известные актёры.