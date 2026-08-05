Появилась дебютная тизер-сцена из второго сезона сериала «Олдскул»

Онлайн-кинотеатр START поделился первой тизер-сценой из второго сезона сериала «Олдскул».

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START.

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Во втором сезоне учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

К своим ролям вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина, Антон Соломатин и другие.