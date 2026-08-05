Рецензия на фильм «Хочу заняться с тобой сексом»

Ханжам вход запрещён.

Оливия Уайлд стоит в латексе и размахивает плетью. Бедолага лежит на кровати — прикованный и с кляпом во рту. Далее будут ворох извращений и дерзкие беседы о запретном.

Фильм «Хочу заняться с тобой сексом» из таких эпизодов состоит более чем наполовину. При этом не становится избыточно откровенным или непомерно пошлым. Скорее это задорный разговор на смелые темы. Вы вряд ли сочтёте этот разговор гениальным, но и о просмотре вряд ли пожалеете.

«Хочу заняться с тобой сексом»: главное о фильме

Название: «Хочу заняться с тобой сексом» (I Want Your Sex).

Автор: Грегг Араки.

Актёры: Оливия Уайлд, Давид Диггс, Купер Хоффман и другие. Дата выхода: 31 июля 2026 года.

Жанр: триллер, драма, комедия.

Страна: США.

«Хочу заняться с тобой сексом»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 31 июля. О неофициальных показах в России пока ничего неизвестно.

Отношения, в которые лучше не вступать

Эрика — звезда мирового искусства. Её имя не покидает таблоиды, а работы исследуют сексуальность и продаются за десятки тысяч долларов. О каких работах речь? Что ж, почти весь фильм персонажи жуют жвачки и собирают из них большую вагину. Такой вот арт-перформанс.

В завязке Эрика нанимает ассистентом молодого парня. Он неуверен в себе, встречается с асексуалкой и боготворит начальницу. Естественно, отвечает согласием на заманчивое предложение: «Давай займёмся сексом». А вскоре вообще становится ментальным и сексуальным рабом — и счастлив этому. Правда, лишь некоторое время, ведь Эрика слишком уж раскованная и сумасшедшая.

В фильме полно пикантных сцен, так что эпитет «эротический» он оправдывает — пусть и иронизирует над персонажами, которые в самой эротике ничего не смыслят. Вот только интим скорее энергичный и тиктоковский, чем откровенный. Его цель не возбудить, а призвать к диалогу.

Это диалог о том, что секса не надо стесняться: он может быть вдохновением, инструментом общения и катализатором личностного роста. Однако может быть и зависимостью страшнее алкоголизма или лудомании. Герои же не знают границ и в своей одержимости теряют всё — друзей, карьеру, почву под ногами.

Возможно, фильм слишком много на себя берёт. За 90 минут говорит, что эксперименты в постели необходимы. Что секс не может быть единственным смыслом и не заменит самореализацию. Что жизнь нельзя контролировать, но и безвольно плыть по течению не стоит. Что высокое искусство — зачастую бессмысленный и дорогостоящий эпатаж.

Тем слишком много, чтобы вдумчиво разобрать хоть одну из них. Поэтому «Хочу заняться с тобой сексом» ограничивается поверхностным высказыванием и о форме печётся больше, чем о сути. Зато всегда остаётся максимально динамичным зрелищем, где темп ни разу не проседает, отношения стремительно меняются, а блаженство раз за разом сменяется кризисом. Да и вообще: стартовая сцена показывает, что сексуальная драма завершится трагедией — и дико любопытно наблюдать, как и почему она произошла.

Хотя главная причина для просмотра — Оливия Уайлд. Это не сомневающаяся девица из «Доктора Хауса» и не паникующий режиссёр из «Киностудии». Актриса сыграла харизматичного доминанта, который мгновенно получает желаемое и не переживает о чужих чувствах. Образ одновременно притягательный и отталкивающий, сексуальный и пугающий. Причём за сумасшествием проступают уязвимость, хрупкость и доброе сердце.

Возможно, персонажи Уайлд в «Лугах» и «Бдительной» были сложнее и многослойнее. Но в этом фильме у актрисы самая яркая и смелая роль за всю карьеру.

«Хочу заняться с тобой сексом»: стоит ли смотреть?

За провокационностью и хлёстким названием кроется просто хороший фильм на вечер. Но со своей задачей — развлечь зрителя — справляется блестяще. Как минимум за счёт динамики, откровенности и грандиозной игры Оливии Уайлд. Поэтому вы вряд ли включите новинку в топ главных хитов года, зато проведёте замечательные 90 минут.

Оценка «Хочу заняться с тобой сексом» — 7 из 10

Понравилось

Оливия Уайлд бесподобна.

Динамичная и откровенная история.

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