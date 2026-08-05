В космос из Ромашковой долины: Чего ждать от фильма «Смешарики сквозь вселенные»

Николай Добрынин, Ян Цапник и Тимофей Кочнев рассказали НСН, чем похожи на Смешариков, которых актеры воплотили в новом фильме.

Поскольку действие фильма «Смешарики сквозь вселенные» происходит в космосе, съемки сопровождались техническими сложностями. К примеру, актерам довелось побывать в невесомости, заявил НСН на светской премьере фильма «Смешарики сквозь вселенные» Тимофей Кочнев, исполнивший роль Бараша.

Картина выходит в российский прокат с 6 августа. Фильм позволит зрителям увидеть привычных героев под новым углом. По сюжету Крош и Ёжик находят в Ромашковой долине устройство, переносящее их в игру. В ней герои становятся детьми на космическом корабле, летящем к Марсу. Вскоре герои понимают, что это не игра, а реальность, полная межпланетных опасностей. Кочнев подчеркнул, что по отраженным событиям зрителя ждет недетское кино. При этом на этапе знакомства со сценарием понять концепцию фильма было не так просто, поскольку игровое кино в проекте сочетается с анимацией.

«Изначально было сложно понять, что из этого вообще выйдет, как мы это будем делать. Побыв впервые на ансамблевых пробах с режиссером Андреем Мармонтовым, я понял, что этот человек знает, чего он хочет. Кроме того, Сергей Лукьяненко написал сценарий. В процессе работы было много сцен с хромакеем, полетов, ведь действия происходят в космосе. Была сцена невесомости, технически это сложно сделать. Мы целую смену летали на тросах, нас крутили, вертели. Это все физически тяжело. Просто так никуда не уйти: ты подвешен в скафандре, 40 минут нужно на то, чтобы закрепиться, 40 минут на то, чтобы открепиться. В несъемочные дни были прогоны по действиям в павильоне. Репетиция – отдельный день работы», - рассказал он.

Оценивая схожесть со своим героем, Кочнев отметил, что в нем есть философская доля Бараша, но в чем-то он также схож с Крошем и Копатычем. Роль Копатыча в новом фильме исполнил Николай Добрынин. Общаясь с журналистами, он заявил, что разделяет главное увлечение своего экранного персонажа.

«Я в жизни выращиваю огурцы, я земной человек с огорода. Вырос в огороде, люблю поливать, собирать», - уточнил он.

Помимо прочего, в свободное от работы время артист также ведет соцсети, в том числе снимает короткие ролики для продвижения кинопроектов.

«Я не собирался этим заниматься, но на съемках фильма «Дед Фомич» у нас снималась замечательная блогер Аня Покров. Она сказала: «Николай Николаевич, не попробовать ли вам?». Я попробовал и зашло, первый ролик сразу набрал девять миллионов просмотров. Я мастер курса в ГИТИСе, мои студенты были в восторге. Я стал записывать ролики с ними. Буду продолжать обязательно», - заверил Добрынин.

В свою очередь Ян Цапник заверил, что Лосяш в его исполнении будет трогательным, но не только.

«Мне все персонажи «Смешариков» близки, все интересны. Их играют замечательные артисты. Мне доверили персонажа Лосяша, я сам не выбирал. Он безумно смешной, трогательный, в то же время сумасшедший, все по порядку», - сказал актер.

Также в картине можно будет увидеть Антонину Бойко (Нюша), Александра Лыкова (Кар-Карыч), Людмилу Артемьеву (Совунья), Дмитрия Калихова (Крош), Сергея Фёдорова (Ёжик) и не только.

Ранее режиссер игровой части фильма «Смешарики сквозь вселенные» Андрей Мармонтов в интервью НСН рассказал, что кастинг оказался крайне непростым и занял более полугода. Сложность заключалась в том, что, хотя герои и представлены в человеческом облике, они должны были сохранять внутреннюю связь с образами Смешариков.