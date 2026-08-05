Появился дебютный трейлер исторического фильма «Охота на императора»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер фильма «Охота на императора». Премьера исторической ленты состоится 10 сентября в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино».

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/8d98e92aaa26d901aa92b696069531df"/>

По сюжету после взятия опустевшей Москвы император Наполеон занимает Кремль, где рядом с ним неотступно находится верный генерал Мишель Клеман – потомок русского боярина, пришедший в Россию с верой в справедливость наполеоновского похода. Тем временем монахи Чудова монастыря готовят покушение на императора, а юная дворянка Мария, желая отомстить за погибшего брата, пытается застрелить Наполеона. Неудачное покушение сводит её с Мишелем и польским офицером Юзефом Садоком. Скрываясь под видом актрисы в монастыре, девушка оказывается втянутой в опасную игру.

Главные роли в фильме исполнили Иван Шибанов («Радар»), Станислав Бондаренко («Нелюбимый»), Алексей Чадов («(Не)искусственный интеллект»), Милана Бру («Я делаю шаг») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Пиманов («Мужчина в моей голове») — это его последняя работа в качестве постановщика.