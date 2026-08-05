Завершились съемки сериала «Рыцари Сорока Островов» с Кологривым и Гухман

Сериал "Рыцари Сорока Островов" по прозе Сергея Лукъяненко снят. Остался период постпродакшн, но уже можно предполагать, что в ближайшем сезоне он выйдет на одной из ведущих онлайн-платформ. Сегодня представили новые фото со съемочной площадки.

© Кадр сериала "Рыцари Сорока Островов"

"Рыцари Сорока Островов" - это история о современных подростках, которые оказываются в мире, где каждый день нужно выживать. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за девушкой, в которую влюблен. Но прекрасный мир омрачен непрекращающейся войной всех против всех.

Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова. А также Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова в роли родителей.

РГ

Продюсер Андрей Золотарев рассказывает, что перед создателями стояла задача максимально приблизиться миру, который придумал Сергей Лукьяненко.

"Но сценарий и книга - все-таки разные вещи, и мы позволили себе сделать историю "по мотивам". "Рыцари Сорока Островов" - о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором", - говорит Золотарев.

Режиссер - Егор Чичканов ("Комбинация", "И снова здравствуйте"). Институт развития Интернета поддерживает сериал.