Фанаты Marvel объявили войну «Колобку»

Фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот российскому семейному фильму «Последний богатырь. Колобок» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикаций в ряде Telegram-каналов.

Скандал в социальных сетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук: Новый день» ради поддержки российской картины. После этого русскоязычное комьюнити фанатов кинокомиксов обрушило оценки «Колобка» еще до выхода картины в прокат.

Проект, из-за которого пришлось отложить премьеру «Человека-паука» в какой-то момент имел на «Кинопоиске» рекордно низкий рейтинг — 1,1 балла из 10 возможных. Вскоре сервис отключил возможность оценивать и комментировать «Колобка», отметив, что все метрики вернутся после официальной премьеры, которая назначена на 6 августа.

Кроме того, в одном из московских кинотеатров на нескольких сеансах «Последний богатырь. Колобок» залы остаются пустыми на 90 процентов и более. Соответствующими скриншотами поклонники супергеройского кино иллюстрируют эффективность своих действий по бойкоту российской ленты.

Ранее исполнитель одной из главных ролей в «Колобке» Гарик Харламов появился на закрытой премьере фильма.