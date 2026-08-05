«Мандалорец и Грогу» и ремейк «Моаны» провалились в прокате

Генеральный директор компании Disney Джош Д’Амаро прокомментировал финансовые результаты ремейка «Моаны» с Дуйэном Джонсоном и ленты «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн». Топ-менеджер признал, что обе картины собрали в кинотеатрах меньше ожидаемого и не достигли ожиданий продюсеров картин.

Д’Амаро также отметил, что кассовые провалы не повлияли на прибыль франшизы в других сферах — парки аттракционов, игрушки, видеоигры и другой контент по «Звёздным войнам» продолжают приносить компании стабильный доход. Что касается «Моаны», то в Disney ожидают, что лента отлично себя покажет в онлайн-кинотеатре Disney+ и общем домашнем прокате.

«Даже когда наши фильмы по франшизам не оправдывают наши ожидания по кассовым сборам, как это было с «Мандалорцем и Грогу» и ремейком «Моаны», наши инвестиции в эти ключевые активы поддерживают другие части нашей компании».

Общие сборы фильмов «Мандалорец и Грогу» и «Моана» достигли $ 600 млн, обе картины не смогли окупить свой бюджет. Картины также получили смешанные отзывы от критиков и зрителей, которые назвали обе ленты совершенно необязательными произведениями, которые понравятся в основном фанатам.