Братья Руссо поздравили авторов «Человека-паука: Новый день» с рекордом

Режиссёры предстоящего фильма киновселенной Marvel «Мстители: Судный день» Энтони и Джо Руссо поздравили команду «Человека-паука: Новый день» с успехом в прокате. Пост с забавной картинкой постановщики опубликовали в соцсетях.

Братья Руссо поздравили режиссёра проекта Дестина Дэниела Креттона, а также весь актёрский состав, включая Тома Холланда и Зендею, с новым рекордом в американском прокате. Они также представили изображение самого Человека-паука, у которого на руке надеты камни бесконечности — могущественные артефакты, которыми пытался завладеть Танос в прошлых фильмах о Мстителях.

© Соцсети братьев Руссо

Огромные поздравления Дестину, Тому, Зендее, Джейкобу, Джону, Марку, Сэди, Флоренс, Майклу, Марисе, продюсерам Кевину, Эми, Ави и Рэйчел, а также всему актёрскому составу и съёмочной группе фильма «Человек-паук: Новый день» с тем, что они вошли в историю кассовых сборов в первый уикенд американского проката. Вызов принят.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Лента стартовала с $ 360 млн в кинотеатрах США, установив исторический рекорд и обогнав «Мстителей: Финал».