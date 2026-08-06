Вышел фильм «Последний богатырь. Колобок»

Сегодня в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма «Последний богатырь. Колобок». Картину уже прокатывают в кинотеатрах страны, а ещё из-за неё перенесли показы ленты «Человек-паук: Новый день», которые теперь стартуют не раньше 20 августа.

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Сюжет рассказывает предысторию Колобка. В ленте показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном.

Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а других главных персонажей сыграли Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».