Генпродюсер ответил, будут ли новые персонажи в «Смешариках»

Появление новых персонажей во вселенной "Смешариков" во многом определяют зрители — авторы проекта внимательно следят за реакцией аудитории и принимают решение о развитии того или иного героя, исходя из зрительского запроса. Об этом ТАСС рассказал генеральный продюсер проекта и соавтор идеи мультсериала "Смешарики", основатель ГК "Рики" Илья Попов.

© Кадр из мультсериала

«Если проследить за историей проекта за прошедшие 23 года, новые персонажи появлялись уже не раз — и в полнометражных фильмах, и в самом сериале. Да, у нас есть основная, главная команда героев, но их всегда окружали какие-то новые герои, которые иногда становились не просто второстепенным персонажем, а обретали свой яркий образ и популярность», — сказал Попов.

При этом он признался, что заранее не знает, какие именно персонажи появятся в будущем.