Стал известен хронометраж фильма «Годзилла: Минус ноль»

По данным сети кинотеатров AMC, фильм «Годзилла: Минус ноль» продлится 2 часа 15 минут. Это будет второй по продолжительности фильм во франшизе о Годзилле. Кстати, зарубежный прокат ленты стартует 6 ноября.

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Над лентой работает Такаcи Ямадзаки, режиссёр первой части. Он также выступит сценаристом и руководителем по созданию визуальных эффектов.

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.