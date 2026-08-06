Соавтор сценария «Главного героя» высказался о продолжении

Зак Пенн, который выступит соавтором сценария «Главного героя», рассказал, что вопрос продолжения фильма всё ещё актуальный. То есть никто не говорил, что картина никогда не получит сиквел.

© Чемпионат.com

По словам Пенна, Райан Рейнольдс, сыгравший в ленте главную роль, и Шон Леви, снявший её, пока решили не торопиться с выпуском продолжения. Самой лентой оба, кстати, оказались довольны.

«Думаю, Шон и Райан были очень довольны фильмом и считали, что не стоит торопиться со сиквелом, потому что они думали, что он удался таким, какой есть…»

«Главный герой» вышел в 2021 году и получил тёплые отзывы от критиков и зрителей. А ещё лента оказалась финансово успешной.