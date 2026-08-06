«Супергерл» завершила прокат в кино

Сегодня завершается кинопрокат «Супергёрл». Фильм, который вошёл в обновлённую киновселенную DC, провалился в прокате.

При бюджете в $ 170 млн лента заработала около $ 126 млн. То есть даже не окупилась и принесла убытки в размере $ 200 млн.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести.

Лента с Милли Олкок в главной роли, к слову, уже доступна для просмотра в онлайне. Возможно, какие-то деньги блокбастер заработает в цифре.