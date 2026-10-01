Режиссер о киноиндустрии в России: запретов становится слишком много

Ограничения вызывают «раздражение и злость» у зрителей.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Андрей Богатырёв.

«Наше кино зависит от государственных денег, от Фонда кино, от министерства культуры. Контроль государства над кино достаточно серьёзный. Задача искусства — довести зрителя до катарсиса, раскрыть тему. Искусство должно отражать реальность. Сейчас есть такая история, что мы хотим смотреться в зеркало обмана. В зеркале мы хотим увидеть чистое лицо и хороший костюм, это виртуальное зеркало. К сожалению, я думаю, неблагоприятно скажутся на нашем обществе такого рода иллюзии. Это вызывает, на мой взгляд, в обществе только раздражение и злость. Потому что это есть, ответ очевидный, есть. Если это не показывать в кино, в котором этого и так мало, это только будет раздражать. Это контрпродуктивно. Тот, кто это придумывает, не понимает саму суть взаимодействия общества и СМИ, популярного искусства, кино. Происходят неорганичные и искусственные движения, искусственные запреты. Запретов и ограничений становится слишком много. Это не отразится хорошо».

Фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в индустрии. Собеседники издания уточнили, что речь идёт о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается и проектов про маньяков и серийных убийц, отмечается в статье.