Начались съемки фильма «Пальма 3»

«Марс Медиа» при поддержке Фонда кино приступила к съёмкам фильма «Пальма 3». Вместе с этим появились и фото со съёмок.

Триквел продолжит историю семьи Лазаревых и знаменитой овчарки Пальмы. По сюжету на авиафестивале они знакомятся с талантливым сиротой Юрой и его верным другом — бездомным псом Графом, которые вынуждены заниматься воровством в шайке преступников. Пройдя через череду испытаний и приключений, Лазаревы и Пальма решаются спасти Юру и Графа от воров и помогают им обрести семью.

Фото со съёмок «Пальмы 3»

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Картину снимает Владимир Кондауров. К своим ролям вернутся Виктор Добронравов, Валерия Федорович, Владимир Ильин и Леонид Басов. С ними сыграют Борис Дейков, Екатерина Шумакова, Никита Заболотный и Александра Ильина.

В прокате с 16 сентября 2027 года.