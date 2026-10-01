Раскрыта дата выхода фильма «Мачо и ботан 3»

Компания Sony раскрыла дату выхода фильма «Мачо и ботан 3». Премьера третьей части знаменитой комедии состоится 10 декабря 2027 года.

Таким образом триквел выйдет спустя 13 лет после релиза «Мачо и ботан 2». Подробности предстоящего продолжения пока неизвестны. Ожидается, что главные роли в предстоящей картине вновь исполнят Ченнинг Татум («Шаг вперёд») и Джона Хилл («Человек, который изменил всё»).

Первая часть комедии «Мачо и ботан» вышла в 2012 году. Лента рассказывает об офицерах полиции Шмидте и Дженко, которые устраиваются работать под прикрытием в местный колледж. При бюджете в $42 млн картина собрала свыше $200 млн по всему миру. Премьера сиквела состоялась в 2014 году, и он был ещё успешнее оригинала — $331 млн мировых сборов при $50 млн бюджета.