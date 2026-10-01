Опубликован тизер комедийного сериала «ИИнга»

Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС представили тизер сериала «ИИнга». Комедийное шоу стартует осенью 2026 года — более точную дату премьеры авторы раскроют позже.

Проект расскажет про мэра небольшого города, который привык жить по понятиям и серым схемам. Всё меняется, когда в одну из городских программ он вынужден включить разработку айтишника Юры — ИИ-модель ИИнгу. Нейросеть с внешностью учительницы Инги Петровны начинает честно и эффективно управлять городом.

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Главные роли исполнили Андрей Мерзилкин («Брестская крепость»), Илья Лыков («Семьянин»), Татьяна Бабенкова («Овчарка») и другие актёры. Режиссёром выступил Анатолий Колиев — один из постановщиков сериала «Папины дочки. Новые».