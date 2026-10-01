Критики оценили сериал «Кэрри» по Стивену Кингу

7 октября состоится премьера сериала «Кэрри» — новой экранизации одноимённого романа Стивена Кинга. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 84% свежести.

Обозреватели хвалят шоу за необычную адаптацию классического сюжета. Большинство критиков отмечают, что автору удалось вдохнуть жизнь в знаменитую историю, сделав её современной и ещё более жестокой. При этом некоторым не понравился такой подход — пишут, что оригинал был жутким, а новая интерпретация превратилась в обычную подростковую драму.

Что пишут критики про сериал «Кэрри»

«Этот сериал точно не заставит вас скучать по школьным годам, но он подойдёт всем, кто когда-либо чувствовал себя немного не таким, как все, одиноким или странным. "Кэрри" в полной мере подчеркнёт ценность доброты в недобром мире».

«В изложении Майка Флэнагана именно контакт Кэрри с современной жизнью, а не многолетнее насилие в её семье, развращает её доброе сердце. Возможно, это самое мрачное пересказывание истории на сегодняшний день, причём для особенно жестокого времени».

«Уберите из сюжета сверхъестественную составляющую, и останется трогательная трагедия взросления, которая отвечает всем критериям сериала, достойного просмотра на стриминговых платформах».

«Новый перезапуск от Майка Флэнагана — это захватывающая современная интерпретация классической истории для современного поколения. Он отдаёт дань уважения оригиналу, но при этом вносит достаточно изменений, чтобы сделать его свежим».

«"Кэрри" — это один из самых жестоких и беспощадных романов ужасов, когда-либо написанных. Как же обидно видеть, как его классическая история о школьных издевательствах и выпускном бале превращается в очередную бессмысленную подростковую драму».

«Кэрри» расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей. Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».