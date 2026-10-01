Что известно о сериале «Спецы»

Осенью 2026 года состоится премьера российского остросюжетного боевика «Спецы». Новый сериал расскажет о трудовых буднях сотрудников Центра специального назначения ФСБ. В центре сюжета — молодой спецназовец, который только начинает свой путь как сотрудник ЦСН. Создатели уверяют, что делают акцент на максимальной реалистичности всего происходящего на экране, а основой сюжета становятся реальные миссии разных лет. «Лента.ру» рассказывает, что известно о премьере «Спецов»: дата выхода, каст и интересные факты со съемок.

Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: боевик.

боевик. Режиссер: Александр Черняев.

Александр Черняев. Сколько серий: 16.

16. Длительность одной серии: 48–50 минут.

48–50 минут. Когда выйдет: осень 2026 года.

осень 2026 года. На каких площадках выйдет: онлайн-кинотеатр Wink, телеканал РЕН ТВ.

онлайн-кинотеатр Wink, телеканал РЕН ТВ. В главных ролях: Денис Донской, Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев, Марк Овчинников и другие.

Дата выхода

Летом 2026 года телеканал РЕН ТВ раскрыл, что премьера сериала «Спецы» ожидается в ближайшее время. Точная дата выхода стала известна в середине сентября.

Телепремьера сериала «Спецы» запланирована на 18 октября 2026 года.

Премьера первой серии состоится в 15:00 по московскому времени. 18 октября в эфир РЕН ТВ выйдет первая половина сезона — сразу восемь серий. Следующие восемь эпизодов покажут неделю спустя — 26 октября 2026 года.

Будет у «Спецов» и онлайн-релиз. С конца сентября шоу выходит на стриминговом сервисе Wink — первый эпизод появился там 24-го числа. График выхода серий на платформе отличается от телевизионного — при этом финальные серии «Спецов» выйдут на Wink и РЕН ТВ в один день.

График выхода серий

Обратите внимание: это график выхода сериала «Спецы» в онлайн-кинотеатре Wink. На канале РЕН ТВ шоу покажут 18 октября 2026 года (1–8-я серии) и 26 октября 2026 года (9–16-я серии).

График выхода серий сериала «Спецы»

Премьера на стриминговом сервисе Wink.

1-я серия — 24 сентября 2026 года;

2-я серия — 1 октября 2026 года;

3-я серия — 8 октября 2026 года;

4-я серия — 15 октября 2026 года;

5-8-я серии — 19 октября 2026 года;

9-16-я серии — 26 октября 2026 года.

Сюжет

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Денис Донской) начинает службу в группе Центра специального назначения ФСБ (ЦСН ФСБ). Элитной группой бойцов руководит подполковник Андрей Колпаков (Дмитрий Пчела) — давний товарищ и сослуживец отца Игоря. Родителя Ларионова не стало во время одной из миссий.

Матерые бойцы ЦСН дают молодому и неопытному Игорю позывной Студент. Теперь новоиспеченный спецназовец должен доказать, что место в отряде досталось ему не просто так: Студента и его боевых товарищей ждут опасные миссии, в которых одно неверное решение может стоить жизни.

Сериал «Спецы» охватывает несколько временных эпох, а сам Игорь проходит путь от смелого новичка до настоящего профессионала. При этом каждые два эпизода — отдельная история с законченным сюжетом.

В основу сюжета легли реальные спецоперации новейшей истории, которые проводили спецслужбы. Например, события первых двух серий развиваются в конце нулевых на Северном Кавказе — по сюжету Студент и его напарники ведут борьбу с терроризмом в Ингушетии. Кстати, именно там состоялся предпоказ двух первых серий «Спецов».

Актеры и роли

Создатели шоу неоднократно подчеркивали, что у ключевых персонажей «Спецов» есть прототипы — настоящие бойцы ЦСН. Это не значит, что каждого главного героя шоу можно сопоставить с конкретным сотрудником спецслужб — однако создатели сериала утверждают, что образы героев получились максимально достоверными.

Перед съемками актеров учили обращаться с оружием, двигаться и взаимодействовать в составе группы так, как это делают бойцы спецподразделений.

За достоверность происходящего на экране отвечали действующие сотрудники ФСБ, которые присутствовали на съемочной площадке.

Какие актеры сыграли в сериале «Спецы»

Денис Донской («Таганрог») — Игорь Ларионов, он же новобранец с позывным Студент;

Дмитрий Пчела («Комитет») — подполковник ФСБ Андрей Колпаков, начальник Ларионова;

Вадим Бадмацыренов («Наш спецназ») — Шаман;

Вячеслав Пронин («Союз спасения») — Мотор;

Илья Акинтьев («Уголь») — спецназовец;

Марк Овчинников («Ментозавры») — спецназовец;

Станислав Вивер («Первый отдел») — спецназовец;

Евгения Шахнович («Страх над Невой») — Синица;

Александр Фисенко («Меч. Сезон второй») — Чернов;

Антон Виноградов («Первый отдел») — Марс;

Варвара Резвова («Арбатские тайны») — Вика.

Помимо этого, в «Спецах» сыграют Максим Дахненко («Адмиралы района»), Евгений Бакалов («Шестой»), Егор Бабанин («Первый отдел»), Наталья Свешникова («Аутсайдер») и другие.

Производство

Сериал «Спецы» — это совместный проект телеканала РЕН ТВ и кинокомпании «Триикс Медиа». Среди самых громких работ компании — сериалы «Шеф», «Первый отдел» и «Невский». Производство «Спецов» стартовало летом 2025 года и завершилось год спустя.

География «Спецов» была максимально разнообразной: шоу снимали в горах Ингушетии, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и других локациях. Команда проекта активно делилась кадрами и видео со съемок — найти их можно в соцсетях канала РЕН ТВ и компании «Триикс Медиа».

Режиссер «Спецов» Александр Черняев снял сериалы «Розыск», «Тульский Токарев» и «СОБР». С «Триикс Медиа» он тоже сотрудничал: среди проектов, над которыми он работал, — «Условный мент-4» и шестой сезон «Шефа» («Шеф. Мужская работа»).

Сценаристами шоу стали Антон Зинченко («Тайны следствия»), Василий Смирнов («Настоящий») и Александр Горский («Пять минут тишины. Леса и реки»). В работе над сценарием участвовал и сам Черняев. Операторский пост занял Эдгар Жамгарян («Первый отдел»).

Интересные факты