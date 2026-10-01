Критики оценили сериал «К востоку от Эдема»

1 октября состоялась премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека со звездой фильмов Marvel Флоренс Пью в главной роли. Многие критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 89% свежести.

Обозреватели хвалят проект за выдающуюся актёрскую работу Флоренс Пью — за её неоднозначным персонажем интересно следить, а события, которые настигают главную героиню, кажутся напряжёнными. Критики также называют сериал идеальной адаптацией литературного произведения, ведь персонажи стали глубже и выразительнее по сравнению с оригинальной книгой. При этом некоторые ругают шоу за слишком сильные изменения в характерах многих героев.

Что пишут критики про сериал «К востоку от Эдема»

«Сочетание игры Флоренс Пью и неприкрытой настойчивости создателей проекта делает просмотр этого сериала очень приятным».

«В сериале "К востоку от Эдема" авторы установили новый, непревзойдённый стандарт того, какими могут и должны быть экранизации литературных произведений для телевидения. На пути к этому были определённые потери некоторых кусков сюжета, но к концу сериала все персонажи обрели свободу действий в мире, о котором мечтали».

«Злодейскому поведению даже самых безжалостных персонажей сериала даются оправдания. Этот современный подход выводит "К востоку от Эдема" в современное время — и эта роскошная и убедительная экранизация доказывает, что сериалу здесь самое место».

«Как высококачественная семейная сага "К востоку от Эдема" — это блестящее и захватывающее развлечение. Но как обличительной критике человеческой природы, как исследованию нашей беспомощности перед врождёнными наклонностями ему, возможно, не хватает той глубины, которая необходима».

«Когда персонажа, который должен был родиться плохим, наделяют травмирующими факторами, создаётся впечатление, что у авторов просто закончилась смелость или творческий взгляд».

Сериал «К востоку от Эдема» рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятили предательству и любви, которые настигают героев, живущих в Калифорнии XX века.