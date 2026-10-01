Критики оценили сериал «К востоку от Эдема»

«Великолепная роль Флоренс Пью»: критики высоко оценили сериал «К востоку от Эдема»
1 октября состоялась премьера сериала «К востоку от Эдема» — экранизации одноимённого произведения Джона Стейнбека со звездой фильмов Marvel Флоренс Пью в главной роли. Многие критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 89% свежести.
Обозреватели хвалят проект за выдающуюся актёрскую работу Флоренс Пью — за её неоднозначным персонажем интересно следить, а события, которые настигают главную героиню, кажутся напряжёнными. Критики также называют сериал идеальной адаптацией литературного произведения, ведь персонажи стали глубже и выразительнее по сравнению с оригинальной книгой. При этом некоторые ругают шоу за слишком сильные изменения в характерах многих героев.
Что пишут критики про сериал «К востоку от Эдема»
- «Сочетание игры Флоренс Пью и неприкрытой настойчивости создателей проекта делает просмотр этого сериала очень приятным».
- «В сериале "К востоку от Эдема" авторы установили новый, непревзойдённый стандарт того, какими могут и должны быть экранизации литературных произведений для телевидения. На пути к этому были определённые потери некоторых кусков сюжета, но к концу сериала все персонажи обрели свободу действий в мире, о котором мечтали».
- «Злодейскому поведению даже самых безжалостных персонажей сериала даются оправдания. Этот современный подход выводит "К востоку от Эдема" в современное время — и эта роскошная и убедительная экранизация доказывает, что сериалу здесь самое место».
- «Как высококачественная семейная сага "К востоку от Эдема" — это блестящее и захватывающее развлечение. Но как обличительной критике человеческой природы, как исследованию нашей беспомощности перед врождёнными наклонностями ему, возможно, не хватает той глубины, которая необходима».
- «Когда персонажа, который должен был родиться плохим, наделяют травмирующими факторами, создаётся впечатление, что у авторов просто закончилась смелость или творческий взгляд».
Сериал «К востоку от Эдема» рассказывает о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятили предательству и любви, которые настигают героев, живущих в Калифорнии XX века.