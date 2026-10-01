Николас Кейдж сыграет в триллере про хакеров

Издание Deadline сообщило, что компания Clay Pictures Ltd. начала работу над фильмом Clowns Laughing At You («Клоуны, смеющиеся над тобой»). Главные роли в триллере сыграют Николас Кейдж («Собиратель душ») и Майкл Шин («Благие знамения»).

Картина расскажет про компьютерного гения, который так и не нашёл своего признания в обществе. Он находит смысл в жизни, когда попадает в подпольную хакерскую группу C.L.A.Y. Их цифровые провокации постепенно начинают влиять на жизнь окружающих, из-за чего преступники становится объектом слежки для спецслужб.

В будущей картине также сыграют Хорди Молья («Гангстерленд» ), Эмилио Сакрая («Золото Рейна»), Адриан Тополь («Родина») и другие актёры. Дата выхода ленты пока неизвестна. Съёмки триллера стартуют уже в ноябре.