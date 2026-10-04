Показан постер фильма «Мстители: Судный день»

Студия Marvel представила эпичный постер фильма «Мстители: Судный день». На нём показаны главный злодей картины Доктор Дум, которого сыграл Роберт Дауни-младший, а также его слуги — ведьмы.

Сюжет будущего блокбастера расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

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Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Картина выступит мостом к другому масштабному кроссоверу героев Marvel под названием «Мстители: Секретные войны», премьера которого состоится в декабре 2027 года. Лента частично перезапустит супергеройскую киновселенную, сделав её понятнее.