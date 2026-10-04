Гильермо дель Торо оценил фильм «Диггер»

2 октября состоялась премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Критики смешанно оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% cвежести.

Тем временем за ленту вступился знаменитый режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). В соцсети Х он ответил на рецензию издания IGN, где авторы назвали просмотр «Диггера» в кинотеатре необязательным. Постановщик заявил, что заголовок слишком мелочный, а сам фильм ему понравился. Он отметил, что картина получилась смелой, сложной и очень масштабной.

«Мелочный заголовок, нравится вам фильм или нет. И да, он мне нравится. "Диггер" впечатляет масштабом, амбициями и размахом именно на уровне киноэкрана. Смелый, дерзкий и кинематографически сложный. Определённо, он достоин просмотра в кино».

«Диггер» повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов». Картина неофициально выйдет в России 8 октября.