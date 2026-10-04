Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel

14 октября состоится премьера сериала «Квест Вижна». Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»).

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 25 ноября.

Расписание выхода сериала «Квест Вижна»