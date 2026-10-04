$85.4896.33

Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel

Чемпионат.com

14 октября состоится премьера сериала «Квест Вижна». Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»).

Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel
© Чемпионат

В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 25 ноября.

Расписание выхода сериала «Квест Вижна»

  • 1-я серия — 14 октября;
  • 2-я серия — 14 октября;
  • 3-я серия — 21 октября;
  • 4-я серия — 28 октября;
  • 5-я серия — 4 ноября;
  • 6-я серия — 11 ноября;
  • 7-я серия — 18 ноября;
  • 8-я серия — 25 ноября.