Расписание выхода сериала «Квест Вижна» от Marvel
14 октября состоится премьера сериала «Квест Вижна». Новый проект киновселенной Marvel выступит прямым продолжением шоу «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В предстоящих эпизодах главный герой будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик») и Джеймс Спейдер («Чёрный список»).
В сериал войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительной серии состоится 25 ноября.
Расписание выхода сериала «Квест Вижна»
- 1-я серия — 14 октября;
- 2-я серия — 14 октября;
- 3-я серия — 21 октября;
- 4-я серия — 28 октября;
- 5-я серия — 4 ноября;
- 6-я серия — 11 ноября;
- 7-я серия — 18 ноября;
- 8-я серия — 25 ноября.