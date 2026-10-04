Вышел тизер мультсериала «Месси и гиганты» про Лионеля Месси

Компания Disney представила тизер сериала Messi and the Giants («Месси и гиганты»). Фэнтезийное шоу про знаменитого футболиста выйдет в 2027 году на стриминговом сервисе Disney+.

Проект расскажет вымышленную историю про 12-летнего Лионеля Месси. Будущий спортсмен уже увлекается футболом, но в один момент оказывается в альтернативной реальности, которой правят гиганты. Теперь ему предстоит выбраться домой, одолев магических существ.

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Про создание мультсериала про Месси сообщали ещё в 2023 году, однако официально представили его только сейчас. Сам футболист выступил одним из продюсеров проекта.