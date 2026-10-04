Расписание выхода второго сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком

14 октября стартует второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком («Чёрный телефон») в главной роли. Лента рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю. В продолжении главному герою предстоит расследовать новое дело, связанное с исчезновением заключённого.

Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Hulu. Премьера финальной серии состоится 25 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Подноготная»