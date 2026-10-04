Расписание выхода второго сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком
14 октября стартует второй сезон сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком («Чёрный телефон») в главной роли. Лента рассказывает историю журналиста Ли Рейбона, который публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов. Сразу после публикации статьи один из членов семьи внезапно умирает, и Рейбон понимает, что наткнулся на грандиозную историю. В продолжении главному герою предстоит расследовать новое дело, связанное с исчезновением заключённого.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Hulu. Премьера финальной серии состоится 25 декабря.
Расписание выхода второго сезона сериала «Подноготная»
- 1-я серия — 14 октября;
- 2-я серия — 14 октября;
- 3-я серия — 21 октября;
- 4-я серия — 28 октября;
- 5-я серия — 4 ноября;
- 6-я серия — 11 ноября;
- 7-я серия — 18 ноября;
- 8-я серия — 25 декабря.