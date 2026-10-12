Когда фильм «Прайм-тайм» выйдет в онлайне

По данным в Сети, цифровая премьера фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится 3 ноября. В этот день картина выйдет в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Картина рассказывает о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»). В ленте также снялись Меррит Уивер («Творение Господне»), Скайлер Гизондо («Супермен»), Фиби Бриджерс («Я видел свечение телевизора») и другие артисты.