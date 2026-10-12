Пол Беттани рассказал, вернётся ли к роли Вижна в фильме «Мстители: Судный день»

В недавнем интервью Пола Беттани, играющего Вижна в киновселенной Marvel, спросили, вернётся ли он к роли персонажа в фильме «Мстители: Судный день». В касте актёр не утверждён, хотя это могли сделать намеренно, чтобы не раскрывать все карты сразу.

«Если я вам что-то скажу, меня уволят. Знаете, пока я просто очень усердно работаю. Больше сказать нечего».

Сюжет будущего блокбастера расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года.