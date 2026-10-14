Юра Борисов сыграет главную роль в якутском фильме

Известный актер Юра Борисов сыграет красного командира Ивана Строда в фильме якутского режиссера Владимира Мункуева, сообщает ТАСС.

Об этом стало известно во время питчинга кинопроектов в Минкультуры. Режиссер рассказал, что проект исторической драмы "Зимняя дорога" вынашивался около пяти лет и на протяжении двух лет шел кастинг.

"И на роли главных героев выбрали Анатолия Пепеляева - мы хотим его на Григория Добрыгина, договорились и с Юрой Борисовым на Ивана Строда", - сообщил Мункуев.

В фильме будет показана Гражданская война в Якутии. По сюжету, во время суда над белым генералом Анатолием Пепеляевым его идейный противник Иван Строд выступает в его защиту.

Фильм будут снимать зимой в Якутии, а премьера состоится 2028 году. Это вторая работа Юры Борисова и Владимира Мункуева после фильма "Кончится лето".