Хоррор «Болотная тварь» для киновселенной DC все еще в работе

Один из руководителей киновселенной DC Питер Сафран рассказал, что фильм «Болотная тварь» всё ещё в работе. Его не забросили и не забыли, работа ведётся, просто пока о ленте не рассказывают.

Ранее сообщалось, что режиссёр «Логана» и новой части «Индианы Джонса» Джеймс Мэнголд ведёт переговоры с Warner Bros. о работе над хоррором. Отмечается, что в случае успешных переговоров Мэнголд может стать не только режиссёром ленты, но и её сценаристом.

«Болотная тварь» — хоррор, который войдёт в новую киновселенную DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Лента расскажет о происхождении персонажа, а по духу будет мрачной и жуткой. Других деталей картины нет.