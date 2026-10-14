Кто сыграет главную роль в ремейке «Интуиции»

По данным Deadline, главную роль в ремейке «Интуиции» исполнит Майло Мэнхайм. Ранее его утвердили на роль Флинна Райдера в новой «Рапунцель».

Пока ничего не известно о роли, которую сыграет Мэнхайм. Некоторые, впрочем, называют новую ленту не ремейком, а «опровержением» оригинального фильма с новыми персонажами.

Новый фильм Serendipity, сценарий к которому написал Марк Кляйн, работавший над оригиналом, будет спродюсирован Шоуолтером и Джорданой Моллик для Semi-Formal Productions вместе с Саймоном Филдсом, который продюсировал оригинал. Джонатан Гликман, Александра Лоуи и Том Задра выступают исполнительными продюсерами от Miramax вместе с Кляйном.