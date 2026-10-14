Историк высказался об экранизации «Слова о полку Игореве»

Компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Холдинг» приступили к полнометражной экранизации «Слова о полку Игореве». По мнению историка и писателя Клима Жукова, создателям картины необходимо привлечь реконструкторов, чтобы допустить как можно меньше исторических ошибок.

© Вечерняя Москва

Поэтому просто нужно обратиться к специалистам и ничего не придумывать. Очень просто, надо взять достойную, хорошую мастерскую, или, точнее, мастерские, которые способны изготовить подобного рода снаряжение, и заказать им это снаряжение. Купить или взять в аренду, как получится, — подчеркнул специалист в беседе с Радио «Комсомольская правда».

В московском киноцентре «Октябрь» представляли российский блокбастер «Девятая планета», снятый режиссером Николаем Рыбниковым («Трудные подростки», «Качели») по одноименной фантастической повести телесценариста и фантаста Игоря Ткаченко. На сцену поднялось около ста его создателей — и каждого представляли лично. Приветственное слово держали и представители «Газпром-Медиа», вложившего в этот проект немалые финансы. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».