Онлайн-кинотеатр «Иви» представил исторический детектив «Околоточный»

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ представили один из самых ожидаемых сериальных проектов осени — исторический детектив «Околоточный». Премьерный показ первых двух серий состоится 15 октября в онлайн-кинотеатре «Иви», после чего новые эпизоды будут выходить дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

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Действие 8-серийной картины разворачивается в конце XIX века. Спокойствие провинциального городка N нарушает череда громких и запутанных преступлений — от хитроумных мошеннических схем до дерзких убийств. Навести порядок на местных улицах берется околоточный надзиратель и ветеран русско-турецких войн Иван Хватов. Внезапным и весьма любопытным напарником сурового сыщика становится скучающая светская дама — княгиня Ольга Добужинская, которую начинает интриговать не только криминальный мир, но и личность самого Хватова.

Режиссерское кресло проекта занял Нурбек Эген, известный зрителю по успешным остросюжетным сериалам. Авторы сценария — Тимур Эзугбая и Александр Карпов. Главные роли в детективе исполнили Александр Устюгов и Марина Александрова.

Масштабные съемки проходили в Суздале, усадьбе «Середниково», на «Мосфильме» и в кинокластере «Москино». Создатели обещают зрителям не только увлекательную интригу, но и безупречно воссозданную атмосферу дореволюционной России. Производство многосерийного фильма осуществлялось Киностудией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).