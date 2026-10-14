Опубликован топ лучших хорроров за 25 лет

Киноканал «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) опубликовал топ-10 лучших хорроров за последние 25 лет. Об этом «Ленте.Ру» сообщили в пресс-службе канала.

В преддверии старта фестиваля «НСТ Хоррор Фест», который пройдет в Москве с 15 по 18 октября, НСТ представил Абсолютный топ хорроров. Первую строчку в рейтинге занял фильм Томаса Альфредсона «Впусти меня», который получил 63 балла. Вторую строчку в списке лучших картин жанра занял лента «Прочь» Джордана Пила, набравшая 58 баллов. Замкнул тройку культовый хоррор «28 дней спустя» — 30 баллов.

Также в десятке оказались фильмы «Реинкарнация» (24 балла), «Побудь в моей шкуре» (23 балла), «Субстанция» (20 баллов), «Обсессия» (19 баллов), «Поезд в Пусан» (18 баллов), «Вторжение динозавра» (16 баллов) и «Внутренняя империя» (15 баллов).

Отмечается, что для составления рейтинга киноканал изучил и проанализировал мнения критиков, оценки пользователей и прочие метрики Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, Letterboxd, Rolling Stone, Collider, Film.ru, «Кинопоиск», Filmpro.ru и других.