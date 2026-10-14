Вышел трейлер драмы «Джозефина» с Ченнингом Татумом

Компания Sumerian Pictures представила трейлер фильма «Джозефина». Драма официально выйдет в России 26 ноября.

Картина расскажет о восьмилетней Джозефине, которая становится свидетельницей жестокого нападения в парке «Золотые ворота». После этого у неё начинаются приступы страха и паранойи. Теперь её родителям предстоит держаться вместе с девочкой, чтобы защитить её от окружающих.

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Видео доступно на YouTube-канале SUMERIAN. Права на видео принадлежат Sumerian Pictures.

Главные роли сыграли Ченнинг Татум («Шаг вперёд»), Филип Эттинджер («Фантастические твари и где они обитают»), Сайра Маккарти («Анатомия страсти») и другие актёры. Режиссёром выступила Бет де Араухо («Мягкие и спокойные»).